Emine Erdoğan, 'Ulusun Annesi' Sergisi için Yazı Kaleme Aldı

Emine Erdoğan, 'Ulusun Annesi' Sergisi için Yazı Kaleme Aldı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Ulusun Annesi' unvanıyla tanınan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kadınlar Birliği Başkanı, Yüksek Anne ve Çocuk Konseyi Başkanı ve Aile Gelişim Vakfı Yüksek Başkanı Şeyha Fatima Bint Mubarak adına Ankara'da açılan serginin anı defteri...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Ulusun Annesi' unvanıyla tanınan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kadınlar Birliği Başkanı, Yüksek Anne ve Çocuk Konseyi Başkanı ve Aile Gelişim Vakfı Yüksek Başkanı Şeyha Fatima Bint Mubarak adına Ankara'da açılan serginin anı defteri için bir yazı kaleme aldı.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılışı gerçekleştirilen 'Ulusun Annesi' dijital sergisinin anı defteri için bir yazı kaleme aldı. Yazısında, BAE'nin güçlü kadınlarının sesini, gittiği her yere taşıyan Milletin Annesi Sergisi'ne, Türkiye'nin medeniyet hafızasının merkezi konumundaki Millet Kütüphanesi'nde ev sahipliği yapmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirten Erdoğan, "Bu anlamlı serginin iki dost ülkenin ortak değerlerinin bir göstergesi olduğuna inanıyorum" dedi.

'KÜRESEL BİR SEMBOL'

Erdoğan yazısında şu ifadelere yer verdi: "Altesleri Şeyha Fatıma Bint Mubarak'ın vizyoner liderliği ve aile kurumuna verdiği üstün destek, Emirlik kadınlarının, ekonomiden siyasete, iş dünyasından sanata kadar, birçok alanda seçkin başarılara imza atmasının yolunu açmıştır. Küresel bir sembol haline geldiğini düşündüğüm bu örnekliğin hem coğrafyamız hem de tüm dünya için önemli mesajlar taşıdığı inancındayım." Kadınların güçlendirilmesinin, bir milletin yükselişinin temeli olduğunu kaydeden Erdoğan, "Kadınlar, adil, barışçıl ve sürdürülebilir bir dünyanın yegane anahtarıdır. Toplumsal hayatta yerini alan her kadın, insanlığın ilerleyişinde önemli bir adım olur. Kadınların dönüştürücü gücüne her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan dünyamızda, 'Milletin Annesi' sergisinin verdiği ilhamın tüm kalplere ulaşmasını diliyorum" ifadelerini yazısına ekledi.

'ULUSUN ANNESİ'DEN TEŞEKKÜR

Ayrıca Şeyha Fatima Bint Mubarak de Türkiye Cumhuriyeti'ne 'Ulusun Annesi' sergisine ev sahipliği yaptıkları için teşekkürlerini sundu. Şeyha Fatima, Türkiye'nin bu sergiye ev sahipliği yapmasının, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iki dost ülke arasında köklü kardeşlik ilişkilerinin derinliğini yansıttığını ifade etti. Şeyha Fatima ayrıca Emine Erdoğan'a sergiye gösterdiği özel ilgi ve ev sahipliği için özel teşekkürlerini sunarken; Erdoğan'ın Türk toplumuna sosyal, kültürel ve insani alanlarda yaptığı hizmetleri ve sürdürülebilir kalkınmada kadının rolünü güçlendirmeye yönelik çabalarını andı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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