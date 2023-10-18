CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gazze'de uçurtmalar uçmalı, bombalar değil! Çocuk sesleri yükselmeli, acı çığlıklar değil! Gökyüzünü bulutlar kaplamalı, dumanlar değil! Mazlum ve masumlara ses olan Türkiye, Gazze halkına yardım elini uzatmaya devam edecek" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, " Gazze'de uçurtmalar uçmalı, bombalar değil! Çocuk sesleri yükselmeli, acı çığlıklar değil! Gökyüzünü bulutlar kaplamalı, dumanlar değil! Mazlum ve masumlara ses olan Türkiye, Gazze halkına yardım elini uzatmaya devam edecek" dedi.

Emine Erdoğan, 2009'da İstanbul'da gerçekleştirilen 'Filistin'de Barış için Kadınlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak açıklamada bulundu. Erdoğan, 2009'da lider eşleri ile bir araya gelerek, hayattan koparılan masumlar için dünyaya çağrıda bulunduklarını hatırlatarak, "O günlerde de Gazze'de keder ve gözyaşı hakimdi, acılar içinde büyük bir insanlık dramına şahitlik ediyorduk. Türkiye olarak, zalimin karşısında durup dünyaya 'barış' diye haykırıyorduk. Yine aynı yerdeyiz. Bu zulmü seyreden insanlığa sesleniyorum; Gazze'de uçurtmalar uçmalı, bombalar değil! Çocuk sesleri yükselmeli, acı çığlıklar değil! Gökyüzünü bulutlar kaplamalı, dumanlar değil! Mazlum ve masumlara ses olan Türkiye, Gazze halkına yardım elini uzatmaya devam edecek. Uluslararası toplumu somut adımlar atmaya davet ediyor, daha fazla kan dökülmemesini umut ediyorum" dedi.