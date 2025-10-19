Haberler

Emine Erdoğan'dan "Uluslararası Sıfır Atık Forumu" paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık Hareketi demek, küresel vicdan demektir. Bu vicdan haritasını ne kadar büyütürsek, kimsenin geride kalmadığı bir dünyayı o ölçüde tesis edebiliriz." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, paylaşımında, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda başkanlık ettiği BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 4. Resmi Toplantısı, Bakanlar Oturumu ve kürsü konuşmasından kesitlerin bulunduğu videoya da yer verdi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
