Emine Erdoğan'dan Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun farklı ülkelerden bakanları, akademisyenleri ve üst düzey temsilcileri doğanın çağrısında buluşturduğunu, insanlığa yeni bir yön çizdiğini belirtti.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda "Ortak evimiz dünya için seslerimizi İstanbul'da birleştirdik. Uluslararası Sıfır Atık Forumu, farklı ülkelerden bakanları, akademisyenleri ve üst düzey temsilcileri doğanın çağrısında buluşturdu, insanlığa yeni bir yön çizdi. Kadim İstanbul, bugün, kimseyi geride bırakmayacak bir gelecek idealinin merkezinde. Forumun, çocuklarımıza nefes alan bir dünya bırakma kararlılığımıza güç katmasını diliyorum." ifadesini kullandı.