Haberler

Emine Erdoğan'dan Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na ilişkin paylaşım Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun farklı ülkelerden bakanları, akademisyenleri ve üst düzey temsilcileri doğanın çağrısında buluşturduğunu, insanlığa yeni bir yön çizdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun farklı ülkelerden bakanları, akademisyenleri ve üst düzey temsilcileri doğanın çağrısında buluşturduğunu, insanlığa yeni bir yön çizdiğini belirtti.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda "Ortak evimiz dünya için seslerimizi İstanbul'da birleştirdik. Uluslararası Sıfır Atık Forumu, farklı ülkelerden bakanları, akademisyenleri ve üst düzey temsilcileri doğanın çağrısında buluşturdu, insanlığa yeni bir yön çizdi. Kadim İstanbul, bugün, kimseyi geride bırakmayacak bir gelecek idealinin merkezinde. Forumun, çocuklarımıza nefes alan bir dünya bırakma kararlılığımıza güç katmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Kendi yaptığı balkon filesini böyle test etti

Kendi yaptığı balkon filesini, böyle test etti
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Yavru Vatan sandık başında! Bir aday saatler kala çekildi
İşçi, işveren ve hükümet 21 Ekim'de 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak

Tarih belli oldu! Yeni asgari ücret maratonu başlıyor
Nijerya'da darbe girişimi! 16 üst düzey asker gözaltında

Hükümeti devirmek istediler! Ülkeyi sarsan darbe girişimi
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
Yeni bir yıldız doğuyor! 60. dakikada oyuna girdi, 73'e kadar hat-trick yaptı

Yeni bir yıldız doğuyor! 60'ta oyuna girdi, 73'e kadar hat-trick yaptı
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
CHP İstanbul İl Kongresi için hazırlıklar sürüyor

CHP'de kritik gün! YSK "Devam" dedi, partililer sandık başına gidiyor
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.