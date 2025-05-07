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Emine Erdoğan, Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nın Açılışını Yaptı

Emine Erdoğan, Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nın Açılışını Yaptı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nın açılışında yaptığı paylaşımda, fuarın ülkeye hayırlı olmasını diledi. İslam sanatlarını, yaratıcılığın bir ifadesi olarak nitelendirerek, geleneksel sanatların güçlü bir kültürel miras olduğunu vurguladı ve bu mirası gelecek nesillere aktarma temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, açılışını yaptığı Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın düzenlediği Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İslam sanatları, güzelliği sadece görmek değil, hissetmek, Yaradan'ı hatırlamak, O'na yaklaşmak için bir yoldur. Bir çinide sabır, bir hat eserinde teslimiyet, bir ebruda huşu gizlidir. Geleneksel sanatlarımız, bu toprakların hikmetle yoğrulmuş sesi, gönül gözüyle yazılmış mektubudur. Hep birlikte bu kadim mirası korumayı, yeni nesillere umutla aktarmayı temenni ediyorum. Fuarın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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