Emine Erdoğan: Aileye Sahip Çıkmak, Ortak Geleceğimize Sahip Çıkmaktır

Emine Erdoğan: Aileye Sahip Çıkmak, Ortak Geleceğimize Sahip Çıkmaktır
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Günü nedeniyle yaptığı sosyal medya paylaşımında ailelerin toplumun temelini oluşturduğunu ve güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ailelerin güçlü olmasının, toplumun da dirençli olmasını sağladığını ifade eden Erdoğan, 2025'in Aile Yılı ilan edilmesinin bu bilinçle önemli bir adım olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Aileye sahip çıkmak, ortak geleceğimize sahip çıkmaktır. Her birimizin sorumluluğu, aile bağlarını yaşatmak ve güçlendirmektir." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Uluslararası Aile Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.

Ailenin bir milletin en sağlam kalesi, değerlerin kaynağı, karakterin aynası olduğunu belirten Emine Erdoğan, toplumu ayakta tutan sevgi, saygı ve sadakatin önce ailede yeşerdiğini belirtti.

Emine Erdoğan, aile güçlü olursa toplumun da dirençli olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yarınları, bugünün sağlam ailelerinde şekillenir. 2025'in Aile Yılı ilan edilmesi de bu bilinçle atılmış çok önemli bir adım. Uluslararası Aile Günü vesilesiyle bu anlamlı kararı bir kez daha vurguluyor, aile kurumunun her şartta korunmasını hayati bir görev olarak görüyorum. Zira aileye sahip çıkmak, ortak geleceğimize sahip çıkmaktır. Her birimizin sorumluluğu, aile bağlarını yaşatmak ve güçlendirmektir. Ailelerimizi hep birlikte koruyalım, birlikte büyütelim. Unutmamalıyız ki Türkiye'nin gücü, ailelerin birliğinden doğar."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel
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