Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu'nda Aile Değerlerini Vurguladı

Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu'nda Aile Değerlerini Vurguladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu'nun kapanış programında farklı ülkelerden gelen aileden sorumlu bakanlarla etkileşimli sergiyi ziyaret etti. Erdoğan, 'Bütün Mutlu Aileler Birbirine Benzer' temalı serginin aile yapılarının toplumsal huzur ve istikrar üzerindeki önemini vurguladığını belirtti. Forumun sonuçlarının ülkeler arası aile kurumu için hayırlı olmasını diledi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu kapanış programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Aile Forumu'nun kapanış programında Türkiye'yi ziyaret eden farklı ülkelerin aileden sorumlu bakanları ile 'Bütün Mutlu Aileler Birbirine Benzer' temalı etkileşimli sergiyi ziyaret ettiklerini belirtti. Erdoğan, "Sergi; sevgi, bağlılık ve karşılıklı saygı ile şekillenen aile yapılarının toplumsal huzur ve istikrar açısından taşıdığı önemi etkileyici bir dille anlatıyor. Ailenin evrensel gücünü ve toplumları birleştirici rolünü yeniden hatırlatan Forumun neticelerinin dünya için hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki burada kurulan bağlar ve paylaşılan fikirler, ülkelerimizde aile kurumunun daha güçlü temeller üzerinde yükselmesine vesile olacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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