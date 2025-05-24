Emine Erdoğan'dan Uluslararası Aile Forumu'na Destek

Emine Erdoğan'dan Uluslararası Aile Forumu'na Destek
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'na ilişkin paylaşım yaptı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'na ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşlı ve yalnızlaştırılmış bir dünya, insanlığın kaderi olmamalıdır. El ele vererek, güçlü ve müşterek bir söylemle, aileyi, dünyada yeniden hak ettiği saygın konuma yükseltebiliriz. Mutlu ailelerin, tüm insanlığın ortak paydası olmasını canıgönülden diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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