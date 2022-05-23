Emine Erdoğan'dan Türk mutfağı paylaşımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emine Erdoğan'dan Türk mutfağı paylaşımı

AA - Filiz Kınık Öz - Güncel
 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Türk mutfağı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk mutfağının herkese afiyet, şifa ve bereket olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk mutfağının herkese afiyet, şifa ve bereket olmasını diledi.

Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında Balıkesir'de düzenlenen festivale ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Etkinlikte çekilen görüntülere paylaşımında yer veren Erdoğan, "Duygu ve düşüncelerimize tercüman olan Türk mutfağı hepimize afiyet, şifa ve bereket olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Filiz Kınık Öz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title