Emine Erdoğan'dan Trabzon ziyaretine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Trabzon ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Trabzon'a, yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılış töreni için giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Trabzon'da, bereketiyle ve güzelliğiyle hepimizi kucaklayan bu topraklarda, değerli Trabzonlularla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Şehrimize kazandırılan her yeni eserin, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
