Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan paylaşımı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan'a ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan'a ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen programa dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "TEKNOFEST gençliğiyle buluşan Mavi Vatan heyecanı, milletimizin yarınlarını aydınlatıyor. Dilerim ki bu ışık, Türkiye'yi denizlerde ve göklerde daima güçlü kılsın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
12 kilo veren Merve Özbey'den kış hazırlığı! Kavanozlarca domates sosu yaptı

Ünlü şarkıcı mutfağa girdi, marifetini konuşturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.