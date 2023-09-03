Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı'na ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda açılışına katıldığı Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı'nın, üretmek ve kendini geliştirmek isteyen kadınlar için hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda açılışına katıldığı Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı'nın, üretmek ve kendini geliştirmek isteyen kadınlar için hayırlı olmasını diledi.

X sosyal medya platformundan açıklama yapan Emine Erdoğan, Esenler Belediyesi tarafından Şule Yüksel Şenler'in anısını yaşatmak için hayata geçirilen Hanımlar Konağı'nın açılış törenine katıldığını hatırlatarak, vefatının 4. yıl dönümünde, hayatıyla yol gösteren, kalemiyle yüreklere dokunan, fikirleriyle zihinleri aydınlatan Şenler'i hürmetle yad ettiğini anlattı.

Erdoğan, paylaşımında, "Ne mutlu ki Şenler bugün dahi, inançları ve idealleri için yaşayan her kadına umut olmayı sürdürüyor. Geride bıraktığı mirasının, tarihi mücadelesinin kadınlar için tasarlanan çok yönlü bir merkezle geleceğe taşınacak olması elbette ki memnuniyet verici. Hanımlar Konağı'nın üretmek ve kendini geliştirmek isteyen tüm hanım kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, açılışa ilişkin görüntülere de yer verildi.