Emine Erdoğan'dan 'Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı' paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, "Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nın, su kaynaklarının korunmasında ve verimli şekilde kullanılmasında "pusula" olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, "Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nın, su kaynaklarının korunmasında ve verimli şekilde kullanılmasında "pusula" olacağını bildirdi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Su Verimliliği Seferberliği'nin yol haritasını oluşturan önemli bir adımın daha hayata geçirildiğini belirterek, "Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın (2023-2033) hayırlara vesile olmasını diliyorum. Strateji Belgesi, su kaynaklarımızın korunmasında ve verimli şekilde kullanılmasında pusulamız olacak. Her vatandaşımızın bu doğrultuda, Eylem Planı'nda belirtilen stratejileri hayata geçireceğine ve suyumuza sahip çıkacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan strateji belgesi ve eylem planına ilişkin infografiğe de yer verdi.

Buna göre belgede, "Kentsel Su Kullanım Verimliliği", "Tarımsal Su Kullanım Verimliliği", "Endüstriyel Su Kullanım Verimliliği" ve "Bütün Sektörleri Etkileyen Su Kullanım Verimliliği" olmak üzere 4 ana eksen üzerinden su verimliliği hedefleri, stratejileri ve eylemleri tanımlandı.

Hazırlanan belgede 4 temel amaç, 9 ulusal hedef, 49 öncelikli eylem yer alıyor. Hazırlanan eylem planları ise 2023-2033 yıllarını kapsayan dönemde hayata geçirilecek tedbirleri içeriyor.