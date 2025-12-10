Emine Erdoğan'dan "Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze'de Medya ve Direniş Programı"na ilişkin paylaşım Açıklaması

Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda dün düzenlenen "Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze'de Medya ve Direniş Programı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda dün düzenlenen "Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze'de Medya ve Direniş Programı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki soykırımı dünyaya duyurmak için canlarını siper eden kahraman kadın gazeteciler, karanlığın içinden gerçeğin sesini çekip çıkaran irfan ve cesaret timsalleridir. Onların her kaydı, her sözü, her adımı, zulmün örttüğü perdeyi yırtan bir hakikat nefesidir. Bugün o nefesi diri tutmak, onların bıraktığı izleri geleceğe taşımak, insanlık adına üstlendiğimiz en asil sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, programdan görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
