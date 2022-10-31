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Emine Erdoğan'dan, Solingen faciasında ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı

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Emine Erdoğan'dan, Solingen faciasında ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde ailesinin 5 ferdini yitiren 80 yaşındaki Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde ailesinin 5 ferdini yitiren 80 yaşındaki Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerinde bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Solingen'de 29 yıl önce aile fertlerini ırkçı bir saldırıda kaybeden Genç'in vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Genç'in, acısına rağmen daima barış ve dostluk çağrısında bulunarak dünyaya unutulmaz bir ders verdiğini ifade eden Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Irkçılık, tüm coğrafyaların ortak mücadelesidir. Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın insan onurunu derinden yaralayan bu davranış biçimini ancak insanın insana emanet olduğuna inanan vicdanlar yenebilir. Bu sebeple kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı tazimle yad ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Emine Erdoğan Solingen Almanya Güncel Haberler

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