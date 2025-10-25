Haberler

Emine Erdoğan'dan "Siirtlilerle Buluşma" programına ilişkin paylaşım

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Siirtlilerle Buluşma" programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, " Siirt, başlı başına yaşayan bir kültür mirasıdır. Bize düşen ise bu mirası layıkıyla ele almaktır. Değerlerimizi koruyarak, birlik ve kardeşlik ile yürümeyi diliyorum. Nice buluşmada, aynı gönül ikliminde yan yana olmak temennisiyle." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, programa ilişkin bir videoya da yer verildi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
