Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Forumu "Bakanlar Oturumu"na ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu "Bakanlar Oturumu"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında dünyadan 63 ülkenin çevre bakanları ve bakanlık temsilcileri ile bir araya geldiklerini belirtti.

Paylaşımında Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda, 'kimsenin geride kalmadığı bir dünya' idealimiz ekseninde, güç birliğinin önemini vurguladık. Zira bu ideali gerçekleştirmenin anahtarı, tüm ülkelerin sorumluluk almada elini taşın altına koymasına bağlıdır. Türkiye olarak biz, iklim ve çevre sorunlarının çözümünde uluslararası işbirliğini ve ortak hedefler belirlenmesini son derece önemsiyoruz. O nedenle, bu buluşmanın, adil sorumluluk paylaşımına dayalı stratejik ortaklıkların başlayacağı bir zemin olmasını temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

