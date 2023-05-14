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Emine Erdoğan'dan, seçim paylaşımı

Emine Erdoğan'dan, seçim paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oyumuzu sevgili torunumuzla beraber kullandık. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, oy kullanma süresince emek veren tüm sandık görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında oy kullandığı ana ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

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