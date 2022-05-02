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Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerimizden ayrı geçirdiğimiz bayramlar nihayet son buldu. Aile olmanın gerçek değerini, sevmenin ve sevilmenin kıymetini idrak ettiğimiz, huzurlu bir bayram geçirmeyi diliyor, tüm İslam aleminin ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

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