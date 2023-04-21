Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özlemle beklediğimiz Ramazan Bayramı'na kavuşmanın buruk sevincini yaşıyoruz. Bu bayram, gönüller yapmak, eksiği tamamlamak, azı çoğaltmak için bir milat olsun. Hatırlanmayı, tebessümü, hoş sohbeti bekleyen yüreklere dost elimizi uzatmaya devam edelim. Milletimizin ve İslam aleminin bayramını tebrik ediyor, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023