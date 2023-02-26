Üye Girişi
Haberi Paylaş

EMİNE ERDOĞAN'DAN NURDAĞI'NDA DEPREMZEDELERE ZİYARET

Güncel Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, depremin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde afetzedeleri ziyaret edip, ailelerle görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, depremin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde afetzedeleri ziyaret edip, ailelerle görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu. Öğleden sonra Gaziantep'e gelen Emine Erdoğan, havalimanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılandı. Emine Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra helikopterle Nurdağı ilçesine geçti. Nurdağı'nda kurulu konteyner kenti ziyaret eden Erdoğan, depremzede aileler ile görüştü. Erdoğan, konteyner kentte çocuklarla da yakından ilgilendi. Konteyner kentte psikososyal destek görevlilerine verilecek eğitim programının tanıtımına da katılan Emine Erdoğan, İslahiye'ye hareket etti.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title