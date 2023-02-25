Emine Erdoğan'dan Nurdağı'nda depremzedelere ziyaret

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, depremin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde afetzedeleri ziyaret edip, ailelerle görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu. Öğleden sonra Gaziantep'e gelen Emine Erdoğan, havalimanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılandı. Emine Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra helikopterle Nurdağı ilçesine geçti. Nurdağı'nda kurulu konteyner kenti ziyaret eden Erdoğan, depremzede aileler ile görüştü. Erdoğan, konteyner kentte çocuklarla da yakından ilgilendi. Konteyner kentte psikososyal destek görevlilerine verilecek eğitim programının tanıtımına da katılan Emine Erdoğan, İslahiye'ye hareket etti.