Emine Erdoğan'dan New York'taki "Sıfır Atık Mavi-Damla Damla" sergisine ilişkin video paylaşımı

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York'ta açılan "Sıfır Atık Mavi-Damla Damla" sergisine ilişkin video paylaşımında bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanatın diliyle mavinin çağrısına kulak verdik. 2019'da başlattığımız Sıfır Atık Mavi hareketi, damla damla büyüyen bir iyilik yolculuğu oldu. Her ülkenin aynı sorumluluk duygusunda birleşmesini ve çocuklarımıza mavisi tükenmeyen bir dünya bırakabilmeyi temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımdaki videoda, Emine Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği "Sıfır Atık Mavi-Damla Damla" sergisinden görüntüler yer aldı.