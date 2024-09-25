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Emine Erdoğan: 'Afrika Yemek Kültürü' Kitabı Dostluk Çağrısı Yapıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta tanıtımı yapılan 'Afrika Yemek Kültürü' kitabıyla ilgili yaptığı paylaşımda, kitabın kültürlerarası anlayışı güçlendirmesini dile getirerek, her tarifin uzak coğrafyaları yakınlaştıran bir dostluk çağrısı yapmasını istedi.

Emine Erdoğan'dan New York'taki Afrika programıyla ilgili paylaşım

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımıyla ilgili programa ilişkin yaptığı paylaşımda, "Her tarif, uzak coğrafyaları yakınlaştıran bir dostluk çağrısı olarak yankılansın" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afrika'nın zengin mutfak kültürünü dünyaya tanıtan 'Afrika Yemek Kültürü' kitabımızın, kültürlerarası anlayışı ve birlikteliği güçlendirmesini diliyorum. Her tarif, uzak coğrafyaları yakınlaştıran bir dostluk çağrısı olarak yankılansın" dedi.

Erdoğan paylaşımına "Afrika Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Ev Yemek Kitabı" tanıtım programından bir video da ekledi.

Emine Erdoğan: 'Afrika Yemek Kültürü' Kitabı Dostluk Çağrısı Yapıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK - Güncel

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