Emine Erdoğan'dan Su ve Sıfır Atık Sergisi Vurgusu

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York'ta açılan "Sıfır Atık Mavi-Damla Damla" sergisine ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavinin farkında mısın?" sorusundan yola çıkan serginin, sanatın evrensel diliyle insanlığa hayatın kaynağını hatırlattığını belirtti.

Görsel ve işitsel birbirinden etkileyici eserlerin, insanlığın ortak mirası olan suyun korunması adına güçlü bir farkındalık ortaya koyduğunu ifade eden Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde düzenlenen bu özel etkinlikte, BM temsilcileri, çevre gönüllüleri ve sanatçılarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"2019 yılında 'Su, ortak yaşam kaynağımızdır.' anlayışıyla başlattığımız Sıfır Atık Mavi hareketi, suyun her damlasını geleceğe bırakılacak en kıymetli miras kabul ederek yoluna devam ediyor. Bu anlamlı sergi de biriken çabaların küresel bir çağrıya dönüştüğünün en güzel örneğidir. Zira dünya genelinde her yıl oluşan 57 milyon ton plastik atığın yaklaşık 23 milyon tonu göllerimizi, nehirlerimizi, denizlerimizi kirletiyor. Dünyanın harekete geçme vakti geldi de geçiyor. Maviyi koruma iradesinin yalnızca bir çevre politikası değil, insanlığın ortak vicdanı haline gelmesini diliyor, sergide emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."