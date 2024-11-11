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Emine Erdoğan'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Mesajı

Emine Erdoğan'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, çocuklara yeşil bir gelecek bırakma arzusunu dile getirerek, 'Diktiğimiz her fidanla yarınlara bir miras değil, yeşeren bir yaşam armağan ediyoruz' dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde çocuklarımıza yemyeşil yarınlar bırakmayı ve doğayla uyum içinde bir gelecek inşa etmeyi gönülden diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde çocuklarımıza yemyeşil yarınlar bırakmayı ve doğayla uyum içinde bir gelecek inşa etmeyi gönülden diliyorum. Diktiğimiz her fidanla yarınlara bir miras değil, yeşeren bir yaşam armağan ediyoruz. Toprak, fidanla buluşsun; gelecek, yeşil bir Türkiye ile büyüsün" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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