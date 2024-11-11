Üye Girişi
Haberler

Emine Erdoğan'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Mesajı

Emine Erdoğan'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde çocuklarımıza yemyeşil yarınlar bırakmayı ve doğayla uyum içinde bir gelecek inşa etmeyi gönülden diliyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde çocuklarımıza yemyeşil yarınlar bırakmayı ve doğayla uyum içinde bir gelecek inşa etmeyi gönülden diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde çocuklarımıza yemyeşil yarınlar bırakmayı ve doğayla uyum içinde bir gelecek inşa etmeyi gönülden diliyorum. Diktiğimiz her fidanla yarınlara bir miras değil, yeşeren bir yaşam armağan ediyoruz. Toprak, fidanla buluşsun; gelecek, yeşil bir Türkiye ile büyüsün" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi

Gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil'in ilk görüntüleri

 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış

Kapısına gelen polisleri bakın dakikalarca neden bekletmiş
Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ergin Ataman sağlık durumu nasıl? Ergin Ataman'ın hastalığı nedir? Memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Alexsa kimdir, gözaltına mı alındı? Alexander Menshikov neden gözaltına alındı? İbrahim Yılmaz gözaltına mı alındı? İbrahim Yılmaz olayı nedir? Muzaffer Zorbey Erkoçkar kimdir, ne iş yapıyor? Muzaffer Zorbey Erkoçkar neden gözaltına alındı? Sefa Caner Sarıçam kimdir? Sefa Caner neden gözaltına alındı? (arabamanya) Esma Sözen kimdir, gözaltına mı alındı? Esma Sözen neden gözaltına alındı? Muslera, Mourinho'ya ne dedi? Muslera'dan olay sözler! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Elif Gülşah Gürlek kimdir? Elif Gülşah Gürlek kaç yaşında, nereli? Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil gözaltına mı alındı? Yasa dışı bahis olayı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.