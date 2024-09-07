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Emine Erdoğan'dan 'koruyucu ailenin önemi' videosu

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün katıldığı İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün katıldığı İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koruyucu anne ve babalarımız, yalnızca bir çocuğun geleceğini değil, toplumdaki huzuru da inşa eder. Koruyucu aileleri oldukları günden itibaren, çocuklarımızın ilk öğretmeni, can yoldaşı ve rol modeli olan tüm gönüllü ailelerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi. Erdoğan, paylaşımında şenlikte yaptığı konuşmadan ve programın detaylarından hazırlanan videoya yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan İstanbul

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