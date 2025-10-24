Haberler

Emine Erdoğan'dan Körfez ülkeleri ziyaretine ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Körfez ülkelerine yaptığı ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizleri dostluk ve kardeşlik ikliminde karşılayan Körfez ülkelerine, samimi ev sahiplikleri için teşekkürlerimizi sunuyorum. ?Bu ziyaretlerin, gönülleri yakınlaştıran ve işbirliklerini pekiştiren hayırlı adımlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman ziyaretlerine ilişkin bir videoya da yer verdi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
