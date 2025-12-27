Haberler

Emine Erdoğan'dan "Kalanlar" Filistin Sergisi'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün açılışını gerçekleştirdiği "Kalanlar" Filistin Sergisi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, Kalyon Vakfı ve Türk Kızılay işbirliğinde, Gazze'de yıkımın içinden doğan vakur direnişi sanatın diliyle görünür kılma amacıyla Nişantaşı'nda Kalyon Kültür'ün bulunduğu Tarihi Taş Konak'ta düzenlenen "Kalanlar" Filistin Sergisi'nin dün katıldığı açılış programına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında sergiye ilişkin bir videoya da yer veren Emine Erdoğan, "Küllerinden doğacak bir Gazze'ye inanıyoruz. Bu nedenle geriye kalanlarla bir ve beraber olarak, yüklerini omuzlayarak, bu umudun ve direnişin bir parçası olmalıyız. Olmalıyız ki Hanzala'nın küslüğü bitsin ve artık yüzünü bize dönsün." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
