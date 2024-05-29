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Emine Erdoğan, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu anma mesajı paylaştı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle, minnetle anarak İstanbul'un kadim mirasını korumamız gereken yegane hazinemiz olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kutlu zaferin 571'inci yıl dönümünde, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle, minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul, bize bırakılan kadim bir miras, ilelebet korumamız gereken yegane hazinemizdir. Kutlu zaferin 571'inci yıl dönümünde, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle, minnetle anıyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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