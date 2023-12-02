Emine Erdoğan'dan iklim elçisi gençlerle bir araya geldiği programa ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün Expo City Dubai'de düzenlenen iklim elçisi gençlerle bir araya geldiği "Yeşil Bir Gelecek İçin İklim Görüşmeleri" programına ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün Expo City Dubai'de düzenlenen iklim elçisi gençlerle bir araya geldiği "Yeşil Bir Gelecek İçin İklim Görüşmeleri" programına ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek nesillere, iklim mülteciliği ile sınanacakları bir dünyayı miras bırakmamak için bugün ortak evimiz dünyayı hep birlikte korumalıyız." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında programa ilişkin görüntülere de yer verdi.