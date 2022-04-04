Emine Erdoğan'dan iftar sofrasında misafir oldukları aileye teşekkür - Haberler

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Emine Erdoğan'dan iftar sofrasında misafir oldukları aileye teşekkür

AA - Sefa Mutlu - Güncel
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Emine Erdoğan'dan iftar sofrasında misafir oldukları aileye teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ümraniye'de iftar sofrasında misafir oldukları Kılıçaslan ailesine teşekkür etti.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ümraniye'de iftar sofrasında misafir oldukları Kılıçaslan ailesine teşekkür etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün İstanbul'da Kılıçaslan ailesinin iftar sofrasına konuk olduk. Evin güzel kızları Serra, Kübra ve Yüsra ile sohbet ettik. Okul başarıları takdire şayan. İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Ramazan bereketi, sofralarından eksik olmasın." ifadelerini kullandı.

AA / Sefa Mutlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ümraniye, Güncel, Haberler

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