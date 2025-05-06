Emine Erdoğan Hıdırellez'i Kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hıdırellez paylaşımında bulundu. Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Hıdırellez'in baharın müjdecisi olduğunu vurgulayarak, insanlık için şefkat, merhamet ve iyilik dileğinde bulundu. Ayrıca, yağmurun toprağa can katmasını ve bereket getirmesini, filizlenen tohumların ise kalplere şifa olmasını temenni etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hıdırellez paylaşımında bulundu.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Baharın müjdecisi Hıdırellez'i kutluyor, insanlığı şefkat, merhamet ve iyilikle sarmalamasını diliyorum. Toprağa can katan yağmur hanelere bereket, filizlenen her tohum kalplere şifa olsun" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel