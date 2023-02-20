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Emine Erdoğan'dan Hatay'daki depremlere ilişkin paylaşım Açıklaması

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Emine Erdoğan'dan Hatay'daki depremlere ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ardından da Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde meydana gelen depremlere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Acımız tazeyken Hatay'da meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen deprem haberinden derin bir üzüntü duydum. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı olmamasını ümit ediyor, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum."

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Kaynak: AA / Güncel

Emine Erdoğan Samandağ Hatay Güncel Haberler

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