Emine Erdoğan'dan hastane ziyaretine ilişkin paylaşım Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etmesine ilişkin yaptığı paylaşımda afetzedelere şifa diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etmesine ilişkin yaptığı paylaşımda afetzedelere şifa diledi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Rabbim, tüm afetzedelerimize şifa versin. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acısını yüreğimizde taşırken, gözyaşlarımızı birlik ve beraberlikle dindireceğiz." ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan paylaşımında hastane ziyaretine ilişkin fotoğraflara da yer verdi. Kaynak: AA / Güncel Şehir Hastanesi Emine Erdoğan Güncel Haberler

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