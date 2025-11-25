Emine Erdoğan'dan Güney Kore Devlet Başkanı'nın eşi Kim ile programlarına ilişkin videolu paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın eşi Kim Hea Kyung ile programlarına ilişkin video paylaştı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu anlamlı ziyaretin, iki ülke için de olumlu ve kalıcı adımlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda, lider eşlerinin Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile "Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu" ve "Arkeolojinin Altın Çağı" sergilerini ziyaretleri, Kim'in "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalaması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung onuruna verdiği yemekten görüntüler yer aldı.