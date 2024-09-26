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Emine Erdoğan, Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'nda Etkileyici Mesaj Verdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'taki UNICEF Genel Merkezi'nde düzenlenen Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'nda, koruyucu ailelik konusuna dikkat çekti. Sosyal medya paylaşımında, refakatsiz ve kimsesiz çocukları deniz yıldızlarına benzeterek, her birinin hayatının değerine vurgu yaptı.

Emine Erdoğan'dan Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'na ilişkin paylaşım

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'taki UNICEF Genel Merkezi'nde düzenlenen Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'na ilişkin sosyal medya paylaşımında bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Koruyucu Ailelik, Deniz Yıldızı hikayesindeki deniz; refakatsiz, kimsesiz kalmış çocuklarımız ise birer deniz yıldızıdır... Bizler, her birini tek tek denize atmaya çalışan o kızın inancını yüreğimizde taşıyalım. Sahile vurmuş deniz yıldızlarının çokluğuna değil, her bir atışta kurtardığımız o hayatın değerine odaklanalım."

Emine Erdoğan, paylaşımına Bir Deniz Yıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'ndan bir videoyu da ekledi.

Emine Erdoğan, Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'nda Etkileyici Mesaj Verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK - Güncel

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