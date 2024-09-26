Emine Erdoğan, UNICEF Programında Koruyucu Ailelik Vurgusu Yaptı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'taki UNICEF Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımında bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koruyucu Ailelik, Deniz Yıldızı hikayesindeki deniz; refakatsiz, kimsesiz kalmış çocuklarımız ise birer deniz yıldızıdır. Bizler, her birini tek tek denize atmaya çalışan o kızın inancını yüreğimizde taşıyalım. Sahile vurmuş deniz yıldızlarının çokluğuna değil, her bir atışta kurtardığımız o hayatın değerine odaklanalım" dedi. Emine Erdoğan, paylaşımına 'Bir Deniz Yıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'ndan bir videoyu da ekledi.