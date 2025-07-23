Emine Erdoğan'dan Yangın Şehitlerine Başsağlığı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Eskişehir'de gerçekleşen yangına müdahale ettikleri sırada şehit düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendiğim 5 orman işçimize ve 5 AKUT gönüllümüze Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, " Eskişehir'de gerçekleşen yangına müdahale ettikleri sırada şehit düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendiğim 5 orman işçimize ve 5 AKUT gönüllümüze Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de gerçekleşen yangına müdahale ettikleri sırada şehit düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendiğim 5 orman işçimize ve 5 AKUT gönüllümüze Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yangından etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Allah vatanımızı tüm felaketlerden korusun. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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