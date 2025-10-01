Haberler

Emine Erdoğan'dan Dünya Yaşlılar Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gençlerimizin heyecanı ile büyüklerimizin tecrübesi birleştiğinde toplumlar gerçek gücünü bulur." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hayat, geçmiş ile geleceğin el ele verdiği bir yolculuktur. Gençlerimizin heyecanı ile büyüklerimizin tecrübesi birleştiğinde toplumlar gerçek gücünü bulur. Onların öğrettikleriyle köklerimiz derinleşir, dualarıyla yarınlarımız aydınlanır. Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle tüm büyüklerimize sağlık, huzur ve gönül ferahlığıyla dolu bir ömür diliyorum."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
