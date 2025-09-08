Haberler

Emine Erdoğan: Okula kavuşan kızlarımız iftihar vesilesidir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü' dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Yürüttüğümüz kampanyalarla okula kavuşan kızlarımız, bugün hem ailelerinin hem milletimizin iftihar vesilesidir. 1 milyon 867 bin 859 insanımızın okuryazar olması ise ortak sevincimizdir" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kalemle kağıdın buluştuğu her yerde yeni bir başlangıç, yeni bir inanç filizlenir. Bilgiyle güçlenen her insan, yalnızca kendi hayatını değil, toplumumuzu da dönüştürür. Bu bakışla çıktığımız yolculukta; 'Haydi Kızlar Okula', 'Ana Kız Okuldayız', 'Okuryazarlık Seferberliği' ve 'Nerede Kalmıştık' projeleriyle ne mutlu ki milyonlarca yüreğe umut taşındı. Bilhassa yürüttüğümüz kampanyalarla okula kavuşan kızlarımız, bugün hem ailelerinin hem milletimizin iftihar vesilesidir. 1 milyon 867 bin 859 insanımızın okuryazar olması ise ortak sevincimizdir. Her birini yürekten kutluyorum. Dünya Okuma Yazma Günü vesilesiyle; öğrenmenin, paylaşmanın ve geleceği kurmanın en kuvvetli anahtarına herkesin ulaşmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
