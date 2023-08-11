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Emine Erdoğan'dan "deniz kaplumbağası" paylaşımı Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin deniz kaplumbağaları için alınan tedbirlerle güvenli bir yuva olmaya devam ettiğini belirterek, "Biz korudukça onlar yaşamaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin deniz kaplumbağaları için alınan tedbirlerle güvenli bir yuva olmaya devam ettiğini belirterek, "Biz korudukça onlar yaşamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından deniz kaplumbağalarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Biz korudukça onlar yaşamaya devam edecek. Kaplumbağaları koruma noktasında Akdeniz'de örnek ülke olan Türkiye, ne mutlu ki, alınan tedbirlerle güvenli bir yuva olmaya devam ediyor. Dünya ortak evimiz. Bu bilinçle, el birliği ile kaplumbağaların yaşam alanlarını temiz tutalım. Zira dünyanın en eski şahitleri olan bu tür, deniz ve kıyı ekosistemi için büyük role sahip." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında, Anadolu Ajansının "Özel Çevre Koruma Bölgeleri'ndeki tedbirlerle deniz kaplumbağalarının yuva sayısı arttı" başlıklı haberine de yer verdi.

Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

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