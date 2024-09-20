Üye Girişi
Haberler

Emine Erdoğan, Hatay'daki Çocuk Evleri Sitesi'nin Açılışında Konuştu

Emine Erdoğan, Hatay'daki Çocuk Evleri Sitesi'nin Açılışında Konuştu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hatay'da açılan Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'nin umut dolu bir gelecek için inşa edildiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle yapılan merkez, kız çocuklarına sıcak bir yuva sunuyor. Erdoğan, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, burada yetişecek çocuklar için başarı dolu bir hayat diledi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, açılışı yapılan Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ne ilişkin, "Gönül Elçileri projesi kapsamında umutla ve hayallerle örülmüş bir geleceğin timsali olan merkezin, ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle yaptırılan ve 17 Eylül'de Hatay'da açılışı yapılan Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Geçen yıl Dünya Kız Çocukları Günü'nde atılan tohumların, bugün Hatay'da yeşerdiğine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Emine Erdoğan, "Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi, yarınlarımızı emanet ettiğimiz kızlarımız için sevgiyle inşa edilmiş bir yuva. Gönül Elçileri projesi kapsamında umutla ve hayallerle örülmüş bir geleceğin timsali olan merkezin, ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burada aile sıcaklığında, güvenle yetişecek kızlarımıza başarı dolu bir hayat diliyor, projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan Politika Güncel Çocuk Hatay

Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı

Hizbullah misilleme yaptı, İsrail anında karşı atağa geçti

 Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı

Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı

 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Baba, oğul ve gelin öldürüldü
Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire 'sus' işareti yaptı

Yerlikaya'dan Narin cinayetini soran muhabire ilginç tepki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konya Beyşehir Müftüsü kimdir? Beyşehir İlçe Müftüsü Gökhan Becerikli nereli, evli mi? CANLI maç izle! (BEIN SPORTS) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçı nereden izlenir? 21 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Aslan, Akrep burcu yorumu! 21 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Kara Ağaç Destanı SON bölüm izle! 20 Eylül Cuma Kara Ağaç Destanı 17. Bölüm FULL HD izleme linki! Kara Ağaç Destanı 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 20 Eylül Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 17. bölüm TRT 1 HD izleme linki! Evlilik kredisi başvuru ekranı! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, nasıl başvurulur? FB-GS DERBİ MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Ankara-Hakkari uçak kazasında son durum nedir? Ankara-Yüksekova uçak kazasında ölü, yaralı var mı? MAL kan grubu nedir? MAL kan grubu kimlerde var, özellikleri neler? (MAL kan grubu açılımı) Urfi Çetinkaya neden, ne zaman öldü? Urfi Çetinkaya ölüm sebebi ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });