Emine Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla Twitter hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla Twitter hesabından paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Rabb'imizin sonsuz rahmetini bahşettiği Berat Gecesi'nde darda olan kalplerimizin şifa bulmasını, birlik içinde Ramazan-ı Şerif'e kavuşmayı diliyorum. Bu kutlu gecenin kudreti, sevgi ve kardeşlikle birbirine tutunan milletimizin dirliğini daim etsin." ifadesini kullandı. Kaynak: AA / Güncel Berat Kandili Emine Erdoğan Twitter Güncel Haberler

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