Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı: 'Kalbimizin en hassas yanı Gazze'de'

Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı: 'Kalbimizin en hassas yanı Gazze'de'
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Babalar Günü' nedeniyle yayımladığı mesajda, "Bu özel günde kalbimizin en hassas yanı Gazze'de.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ' Babalar Günü' nedeniyle yayımladığı mesajda, "Bu özel günde kalbimizin en hassas yanı Gazze'de. Çocukları için mücadele eden, bir umut büyütürken bir ülkeyi sırtlayan Filistinli kahraman babalara güç diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan, Babalar Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Baba, aydınlığın pusulasıdır. Sevgisi huzur, desteği güç, yokluğu dinmeyen bir sızıdır. Başta evladını vatan uğruna toprağa veren şehitlerimizin kıymetli babaları olmak üzere gazilerimizin babalarını hürmetle anıyorum. Bu özel günde kalbimizin en hassas yanı Gazze'de. Çocukları için mücadele eden, bir umut büyütürken bir ülkeyi sırtlayan Filistinli kahraman babalara güç diliyorum. Kan bağından değil, yürek bağından baba olan; bir çocuğun kaderine ışık tutan koruyucu babalarımıza ise gönülden teşekkür ediyorum. Rahmetli babamı hasret ve dua ile yad ediyor, değerli eşimin ve bütün babaların Babalar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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