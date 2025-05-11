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Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Şehit annelerini minnetle anıyorum

Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Şehit annelerini minnetle anıyorum
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Anneler Günü' nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit annelerini minnetle anarak, Filistinli annelerin acısını yürekten paylaştığını bildirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ' Anneler Günü' nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit annelerini minnetle anarak, Filistinli annelerin acısını yürekten paylaştığını bildirdi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüreğiyle büyüten, varlığıyla öğreten, sevgisiyle dünyayı iyileştiren tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Başta evladını vatan toprağına emanet etmiş şehit annelerini minnetle anıyorum. Onların sabrı ve duası, milletimizin en kıymetli hazinesidir. İnsanlığın onurunu ayakta tutan, gözyaşıyla direniş yazan Filistinli annelerin acısını yürekten paylaşıyor, her birine dayanma gücü diliyorum" dedi.

Erdoğan ayrıca, "Evlat hasretini yıllara rağmen ümide dönüştüren Diyarbakır Anneleri'nin en kısa zamanda yavrularına kavuşmasını temenni ediyorum. Bilhassa koruyucu annelerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Zira kendi canından olmayanı canından aziz bilip sarıp sarmalayan bu yürekler, merhametin yaşayan halidir. Anneliği kalbinde taşıyan bütün kadınların Anneler Günü"nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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