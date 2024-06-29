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Emine Erdoğan, 'Anadoludakiler' projesine teşekkür etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Anadoludakiler' projesiyle bereketi, birikim ve beceriyi geleceğe taşımak için yola çıkan gönüllülere teşekkür etti. Emine Erdoğan, projenin kadim topraklarda devam eden bir medeniyet türküsü olduğunu belirterek, tüm gönüllülere yürekten teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün tanıtılan 'Anadoludakiler' projesiyle bereketi, birikim ve beceriyi geleceğe taşımak için yola çıkan gönüllülere teşekkür etti.

Emine Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 'Anadolu'daki Bereket, Birikim ve Beceri' mottosuyla hayata geçirilen 'Anadoludakiler' projesi, dün Atatürk Kültür Merkezi'nde tanıtıldı. Projeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Gelecek köklerimizin ışığında yeşerecek. 'Anadoludakiler' projesi, kadim topraklarımızın kalbinde atmaya devam eden bir medeniyet türküsü. Bizi biz yapan bereketi, birikim ve beceriyi geleceğe taşımak için yola çıkan tüm gönüllülere yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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