Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı"nın açılışına ilişkin video paylaşımı Açıklaması

Emine Erdoğan'dan 'Anadoludakiler Kapadokya Pazarı'nın açılışına ilişkin video paylaşımı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında kurulan "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı"nın açılış programına ilişkin video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında kurulan "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı"nın açılış programına ilişkin video paylaştı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Mutfağımızdan, zanaatlarımıza kadar sahip olduğumuz kültür çeşitliliği, Anadolu'nun bizlere hediyesi ve emanetidir. Bu emanete hep birlikte sahip çıkmayı diliyorum. Anadolu'nun her bir köşesindeki apayrı kültür hazinelerini görünür kılmak ve mutfağımızın şifa sunan yönlerini tanıtarak, insanlığın hizmetine sunmak için birlik olalım."

Videoda, Emine Erdoğan'ın, "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı"nda stantları ziyaret ettiği, Güray Müzesi'nde yoğurt mayaladığı ve yazar Süleyman Dilsiz'in Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde yayımlanan "Yoğurt Uygarlığı" kitabının tanıtıldığı anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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