Emine Erdoğan, Anadoludakiler Kapadokya Pazarı'nın Açılışını Yaptı

Emine Erdoğan, Anadoludakiler Kapadokya Pazarı'nın Açılışını Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nevşehir'de 'Anadoludakiler Kapadokya Pazarı'nın açılışını gerçekleştirerek, Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde yöresel gastronomi mirasını ön plana çıkardıklarını belirtti. Açılışta, stantları ziyaret eden Emine Erdoğan, gelenekten geleceğe köprü kuran bu tür girişimlerin önemine vurgu yaptı ve Türk mutfağının zenginliğini tanıtan herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nevşehir'de açılışını gerçekleştirdiği "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Nevşehir'de Anadolu'nun verimli topraklarından, binlerce yıllık ocaklardan ve ustalığın el emeğinden süzülen bir gastronomi yolculuğuna tanıklık ettiklerini belirtti.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında kurulan "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı"nın açılışında, büyükelçiler ile eşleri, gastronomi ve medya dünyasından isimlerle bir araya geldiklerini aktaran Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kapadokya'nın büyüleyici coğrafyasında, her biri bir kültür taşıyıcısı olan stantları ziyaret ederken, yüzyılların damak mirasını korumaya gönül vermiş insanları tanımaktan da mutluluk duydum. Ne mutlu ki bu topraklarda üretmek, paylaşmak ve yaşatmak hala bir sevda işi. Gelenekten geleceğe köprü kuran her girişim gibi Anadoludakiler Kapadokya Pazarı da bir hafıza, bir minnet ve bir dönüşüm hikayesi. Türk mutfağının zenginliğini tanıtan, geleneksel reçetelerimize ve Anadolu'ya sahip çıkan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Nice bereketli sofralarda bir araya gelmek ümidiyle."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
Melih Mahmutoğlu'ndan üstü açık otobüste Galatasaray'a gönderme

Otobüsteki kutlamalarda yaptığı paylaşımla Galatasaraylıları kızdırdı
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim

Şampiyon dananın sahibi: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası

Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne

Tepkilerin odağındaki dizide skandal sahne
ABD, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e 90 bin tondan fazla silah ve askeri teçhizat gönderdi

ABD'den Gazze'ki katliamlara tam destek! 90 bin ton teslim edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah

Erdoğan "En büyük günah" deyip resti çekti: Asla kabul edilemez
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak

Trump'ın şirketinden piyasaları sallayacak "yatırım" kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.