Emine Erdoğan, Anadoludakiler Kapadokya Pazarı'nın Açılışını Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nevşehir'de açılışını gerçekleştirdiği "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Nevşehir'de Anadolu'nun verimli topraklarından, binlerce yıllık ocaklardan ve ustalığın el emeğinden süzülen bir gastronomi yolculuğuna tanıklık ettiklerini belirtti.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında kurulan "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı"nın açılışında, büyükelçiler ile eşleri, gastronomi ve medya dünyasından isimlerle bir araya geldiklerini aktaran Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kapadokya'nın büyüleyici coğrafyasında, her biri bir kültür taşıyıcısı olan stantları ziyaret ederken, yüzyılların damak mirasını korumaya gönül vermiş insanları tanımaktan da mutluluk duydum. Ne mutlu ki bu topraklarda üretmek, paylaşmak ve yaşatmak hala bir sevda işi. Gelenekten geleceğe köprü kuran her girişim gibi Anadoludakiler Kapadokya Pazarı da bir hafıza, bir minnet ve bir dönüşüm hikayesi. Türk mutfağının zenginliğini tanıtan, geleneksel reçetelerimize ve Anadolu'ya sahip çıkan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Nice bereketli sofralarda bir araya gelmek ümidiyle."